7 دول عربية لن تحتفل بـ”يوم الأب العالمي”

2019/06/20 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..في الوقت الذي اجتاح فيه هاشتاغ “#يوم_الأب_العالمي” مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يحل يوم 21 يونيو/ حزيران الجاري، لن تحتفل 7 دول عربية بهذا اليوم.من المعروف أنه يحتفل بعيد الأب في البلدان الكاثوليكية منذ القرون الوسطى في 19 مارس/ آذار.وفي دول أخرى يحتفل به في 19 آذار، ومنها أمريكا اللاتينية، وفقا لما […]

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