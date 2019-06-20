2019/06/20 | 20:05

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في مؤتمر تقديمه..



ساري: أعطيت 110% من قدراتي مع نابولي ولم أعرف هزيمة اليوفي

كشف ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن

قيامه بعمل كبير خلال فترة توليه نابولي من أجل هزيمة فريق "السيدة

العجوز" إلا أن هذا لم يتحقق.

ساري أضاف خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام :"لمدة ثلاث

سنوات لم أفكر في شيء إلا وكيف أهزم يوفنتوس، أعطيت 110% من قدراتي

ولم أستطع، الآن سوف أعطي كل ما لديّ لهذا النادي".وتابع :"في نابولي أعطيت كل ما لديّ ثم رحلت للدوري الإنجليزي

لقيادة تشيلسي، والآن قررت العودة لإيطاليا عبر بوابة يوفنتوس وهو

تتويج رائع لمسيرة طويلة".وعن قيادته النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، علّق ساري :"دربت في

تشيلسي لاعبين كبار، لكن تدريب كريستيانو رونالدو خطوة كبيرة

للأمام، أريد أن أساعده في تحطيم أرقام قياسية أخرى".وقطع ساري الشكوك حول رحيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، قائلاً

:"عندما يكون لديك لاعبًا مثل ديبالا ورونالدو بإمكانهم اللعب في

أماكن متعددة، ما يمكن تغييره فقط هو وظيفة كل مركز".وكانت تقارير إعلامية إيطالية وإنجليزية كشفت عن وجود رغبة من جانب

فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للحصول على خدمات ديبالا في الصيف

الحالي.جدير بالذكر أن إدارة يوفنتوس أعلنت مؤخرًا عن تولي أليجري القيادة

الفنية للسيدة العجوز ليكون بدلاً من ماسيميليانو أليجري والذي رحل

عقب نهاية الموسم المنقضي.

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