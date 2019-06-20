2019/06/20 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترامب يتراجع ..





اعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بان ايران لم تكن قد

تعمدت في إسقاط الطائرة المسيرة ولكن ربما هناك شخص ما في القيادة

الايرانية قد اخطا بأمر إسقاط الطائرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يتراجع ..) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يتراجع ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).