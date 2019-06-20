مجلس البصرة: تريليونان و800 مليار صرفت على كهرباء المحافظة

2019/06/20 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة البصرة، الخميس، عن صرف أكثر من تريليوني و800 مليار دينار على كهرباء البصرة منذ 2005 ولغاية 2018، مبينة ان معدل التجهيز ارتفع الى 23 ساعة يوميا.وقالت عضو المجلس انوار مدلل لـ/المعلومة/ ان “الحكومة كانت تجهز البصرة في 2005 بـ 350 ميغا واط تذهب جميعها لأحمال شركات النفط وواقع […]

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