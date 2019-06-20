2019/06/20 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، سبل توسيع الشراكة الاقتصادية مع نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستف لوتس .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يبحث العلاقات التجارية مع نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يبحث العلاقات التجارية مع نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).