بعد إهمال دام 12 عاما.. هندسة الحشد تباشر بحملة لكري الأنهر والمبازل في المثنى (صور)

2019/06/20 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي، بكري الانهر والمبازل في محافظة المثنى ضمن الخطة التي وضعتها لإحياء الاراضي الزراعية بعد اهمال دام نحو 12 عاما.وقال موفدنا، إن الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع مديرية الموارد المائية في محافظة المثنى باشرت بكري الانهر والمبازل ضمن الخطة التي وضعتها لإحياء الاراضي الزراعية أثناء ...

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