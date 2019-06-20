الجهد الهندسي للحشد يساهم برفع الانقاض والنفايات المتراكمة في الكوفة (صور)

2019/06/20 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الخميس، برفع الانقاض والنفايات المتراكمة في مدينة الكوفة مركز محافظة النجف الأشرف.وقال موفدنا، إن الهندسة العسكرية للحشد باشرت برفع الانقاض والنفايات المتراكمة في الكوفة / شارع الملعب ضمن عمل مشترك مع مديرية البلدية.وأضاف، أن هذا العمل يأتي ضمن جهود الهندسة العسكرية في اسناد عمل الدوائر الخدمية والبلدية.

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