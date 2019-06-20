“بالوثائق” تغييرات في مفاصل الاتصالات ..واستجواب ينتظر الربيعي لبيان أسباب تراجع خدمة الانترنت

2019/06/20 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصلت “يس عراق” على وثائق تظهر قيام وزير الاتصالات نعيم الربيعي بإجراء تغييرات وظيفية في مفاصل الشركات التابعة لوزارته .وتضمنت الوثائق تغييرات وظيفية بين مدراء الاقسام والشعب والموظفين في شركات الوزارة بعيداً عن الخبرة والمهنية والكفاءة دون ان يبين الاسباب بحسب مراقبين.وأعلن عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية مضر خزعل الازريجاوي […]

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