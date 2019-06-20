2019/06/20 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيروس غامض يهاجم لاعبي نيجيريا قبل أمم إفريقيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/20 | 20:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس غامض يهاجم لاعبي نيجيريا قبل أمم إفريقيا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس غامض يهاجم لاعبي نيجيريا قبل أمم إفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).