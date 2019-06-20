الإعلام الرقمي يكشف عن حسابات السفراء العراقيين الاكثر متابعة على منصة تويتر

2019/06/20 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربغداد:الفرات نيوز} اعلن مركز الاعلام الرقمي DMC عن قائمة تضم الحسابات العشر الاولى للسفراء العراقيين الاكثر متابعة على منصة {تويتر}، حيث تصدر حساب سفير العراق لدى روسيا الاتحادية حيدر العذاري القائمة وبفارق كبير عن بقية الحسابات في القائمة.

واوضح فريق المركز في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان حساب السفير العذاري هو الحساب الوحيد الموثق من بين حسابات السفراء العراقيين، وهو متابع من قبل اكثر من 51 الف شخص، وهو الانشط بين السفراء في هذا المجال، وفاعل في مختلف القضايا خصوصا التي تتعلق بمهام عمله الدبلوماسي ومتابعة احوال الجالية والتواصل معهم على {تويتر}.واضاف المركز، ان حساب سفير العراق في هولندا الدكتور هشام العلوي ياتي في المركز الثاني بعدد متابعين يبلغ قرابة الخمسة الاف متابع، في حين ياتي حساب سفيرة العراق في الاردن صفية السهيل بالمرتبة الثالثة بحوالي ثلاثة الاف متابع .ونوه المركز الى، ان عدد متابعي حسابات بعض السفراء لايتناسب مع عدد المستخدمين المتفاعلين معه، وهو مؤشر على ان عدد ارقام المتابعين تقل اهميتها في حال فقدان الحساب للتفاعل المطلوب.ودعا بقية السفراء، الى تفعيل حساباتهم وتنشيطها على تويتر، والدخول في عصر الدبلوماسية الرقمية من اجل معرفة مايدور ومايتم نشره في هذه المنصة، وارسال رسائل ايجابية عن العراق في المنصات الرقمية، فضلا عن الاستجابة للرسائل والطلبات التي ترد لهم من قبل ابناء الجالية العراقية.ادناه قائمة بالحسابات العشرة للسفراء العراقيين على تويتر ، حسب رصد مركز الاعلام الرقمي :‎1/ السفير حيدر العذاري - سفير العراق لدى روسيا الاتحادية‎ 51774 متابع ‌‏www.twitter.com/haidarhadi‎2/ السفير د.



هشام العلوي - سفير العراق لدى هولندا‎ 5526 متابع ‌‏www.twitter.com/ha_alalawi‎3/ السفيرة صفية طالب السهيل - سفيرة العراق لدى المملكة الاردنية الهاشمية‎3364 متابع ‌‏www.twitter.com/safia_alsouhail‎4/ السفير د.



وديع بتي - سفير العراق لدى كندا‎2421 متابع ‌‏https://twitter.com/ambwadee‎5/ السفير د.



عبدالرحمن الحسيني - سفير العراق لدى فرنسا‎ 1742 متابع ‌‏www.twitter.com/ahmhy2010‎6/ السفير بكر فتاح - سفير العراق لدى النمسا‎1678 متابع ‌‏https://twitter.com/fattahbaker‎7/ السفير د.



قحطان طه خلف - سفير العراق لدى المملكة العربية السعودية‎1450 متابع ‌‏https://twitter.com/kahtant‎8/ السفير احمد الكمالي - سفير العراق لدى مملكة السويد‎631 متابع ‌‏www.twitter.com/ahmed_alkamaly‎9/ السفير علاء الهاشمي - سفير العراق لدى الكويت‎488 متابع ‌‏www.twitter.com/alaa_alhashimy‎10/ السفير علي الدباغ - سفير العراق لدى سلطنة عمان ‎487 متابع ‌‏www.twitter.com/alialdabbagh1

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