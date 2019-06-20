2019/06/20 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الشركات الأميركية والمستثمرين الى الدخول في مجالات الصحة والطاقة والزراعة.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب استقبل ، اليوم الخميس، نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستف لوتس، باحثا معه سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات الأميركية والعراقية، وتوسيع الشراكة بينهما، فضلا عن نشر الوكالات التجارية بما ينسجم والسياسة الاقتصادية للعراق ونهجها في الانفتاح على جميع الأسواق الدولية".واكد نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية خلال اللقاء، السعي لتحقيق شراكة تجارية متقدمة مع العراق في جميع المجالات.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يدعو الشركات الامريكية لدخول مجالات الصحة والطاقة والزراعة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يدعو الشركات الامريكية لدخول مجالات الصحة والطاقة والزراعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).