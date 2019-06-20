إيران تقدم شكوى للأمم المتحدة بعد اختراق اجوائها بطائرة تجسسية اميركية

2019/06/20 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن طهران احتجت وقدمت شكوى إلى الأمم المتحدة فيما يتعلق بتصرفات الطائرة الأمريكية التي تزعم أنها انتهكت مجالها الجوي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، في تصريحات للإذاعة الإيرانية الرسمية، وتابعتها /المعلومة/، “قدمنا احتجاجا وشكوى من خلال القنوات الدبلوماسية والقانونية والسياسية، وخاصة من خلال آلية الأمم […]

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