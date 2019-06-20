2019/06/20 | 20:47

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بالفيديو..



لحظة استهداف الطائرة الأمريكية المسيرة غلوبال هاوك

تأریخ التحریر: : 2019/6/20 20:44

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{دولية:الفرات نيوز} نشر التلفوزن الايراني لحظة استهداف الطائرة الأمريكية المسيرة غلوبال هاوك التي اخترقت اجواء ايران اليوم الخميس.

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