تنسيقية تظاهرات البصرة: ستستمر التظاهرات حتى يلبي عبد المهدي مطالبنا

2019/06/20 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات نيوز} أعلنت تنسيقية تظاهرات البصرة، استمرار التظاهرات حتى تلبية مطالب المتظاهرين من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال ممثل عن تنسيقية التظاهرات علي العبادي {للفرات نيوز} ان" محافظ البصرة اسعد العيداني يستخف بجماهير المحافظة، واليوم رفعنا الانذار {الأصفر} وهو انذار للحكومة الاتحادية وللمحافظ لحل جميع أزمات البصرة".وأضاف ان" الجماهير تطالب بإقالة العيداني وتجميد مجلس المحافظة التي انتهت مدة تكليفه منذ امد طويلة، وحل قضية استفحال مرض السرطان في المحافظة، وابدال العمالة الأجنبية بشباب البصرة".



وتابع العبادي" اليوم هو ذكرى شهداء تظاهرات العام الماضي، وتيمناً بهم ستستمر التظاهرات حتى يلبي عبد المهدي مطالبنا"، مبيناً ان" التظاهرات سلمية وكلنا حشد وداخلية ودفاع".وشهدت محافظة البصرة، اليوم الخميس، تجدد موسم التظاهرات، بعد أيام من بيان مشترك لناشطين وحقوقيين أكدوا فيه أنهم لم يلمسوا أي تغيير في الأداء الحكومي، ولا إيفاء بالوعود التي أطلقتها الحكومة في بغداد لسكان المحافظات الجنوبية، المتضمنة تخفيف حدة الفقر والبطالة وتوفير الخدمات، وأبرزها الكهرباء والماء والمستشفيات.



واستبقت البصرة باقي مدن جنوب البلاد في التظاهرات، حيث شهدت صباح اليوم أول تظاهرة من نوعها احتشد فيها المتظاهرون وسط المدينة مطالبين بما طالبوا به العام الماضي والعام الذي قبله، وهي الخدمات والوظائف ومحاربة الفساد، وتوفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء.انتهى

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