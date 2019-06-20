الأمين العام لمجلس الوزراء يؤكد توجه الحكومة لفتح الاستثمارات للشركات الصينية العملاقة في اطار دعم القطاع الخاص وإعادة اعمار البلاد

2019/06/20 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الأمين العام لمجلس الوزراء توجه الحكومة لفتح الاستثمارات للشركات الصينية العملاقة، في اطار دعم القطاع الخاص وإعادة اعمار البلاد.وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم الخميس ,ان الامين العام التقى السفير الصيني تشانغ تاو وبحث معه العديد من الملفات، ابرزها اليات تطوير أفق التعاون المشترك بين البلدين، وتوسيع دور الشركات الصينية مستقبلاً في المجالات […]

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