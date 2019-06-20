الحلبوسي والبارزاني يؤكدان ضرورة تطوير العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان

2019/06/20 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، قوانين النفط والغاز وانتخابات مجالس المحافظات والمحكمة الاتحادية.

وناقش الجانبان، الالتزامات المالية على الإقليم، فيما يتعلقُ منها ببيع النفط حسب ما جاء بقانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي، مؤكدين ضرورة الحرص على تطوير العلاقات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وحل جميع المشاكل العالقة بينهما بروح الأخوة والشراكة الوطنية.

هذا وقدم رئيسُ إقليم كردستان عرضاً عن خططه لتطوير العلاقة مع الحكومة الاتحادية بعد دراسة المشاكل بعمق وشفافية، ووضع آليات مشتركة لحلها، معرباً عن أمله في تحقيق علاقة قوية مع المركز تقوم على أساس المصالح المشتركة.

وأبدى استعداد الإقليم لاستقبال لجنة برلمانية للاطلاع على آليات بيع النفط وإيراداته التي تخضع لإشراف شركات عالمية.

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