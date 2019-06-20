2019/06/20 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة الرد الأميركي على تهديدات إيران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة الرد الأميركي على تهديدات إيران وكالة خطوة برس.

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