مركز الإعلام الرقمي يكشف عن حسابات السفراء العراقيين الاكثر متابعة في تويتر

2019/06/20 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الاعلام الرقمي DMC عن قائمة تضم الحسابات العشر الاولى للسفراء العراقيين الاكثر متابعة على منصة تويتر، حيث تصدر حساب سفير العراق لدى روسيا الاتحادية حيدر العذاري القائمة وبفارق كبير عن بقية الحسابات في القائمة.

واوضح فريق المركز ان حساب السفير العذاري هو الحساب الوحيد الموثق من بين حسابات السفراء العراقيين، وهو متابع من قبل اكثر من 51 الف شخص، وهو الانشط بين السفراء في هذا المجال، وفاعل في مختلف القضايا خصوصا التي تتعلق بمهام عمله الدبلوماسي ومتابعة احوال الجالية والتواصل معهم على تويتر .

واضاف المركز : ان حساب سفير العراق في هولندا الدكتور هشام العلوي ياتي في المركز الثاني بعدد متابعين يبلغ قرابة الخمسة الاف متابع، في حين ياتي حساب سفيرة العراق في الاردن صفية السهيل بالمرتبة الثالثة بحوالي ثلاثة الاف متابع .

وينوه المركز الى ان عدد متابعي حسابات بعض السفراء لايتناسب مع عدد المستخدمين المتفاعلين معه، وهو مؤشر على ان عدد ارقام المتابعين تقل اهميتها في حال فقدان الحساب للتفاعل المطلوب.

المركز دعا بقية السفراء الي تفعيل حساباتهم وتنشيطها على تويتر، والدخول في عصر الدبلوماسية الرقمية من اجل معرفة مايدور ومايتم نشره في هذه المنصة، وارسال رسائل ايجابية عن العراق في المنصات الرقمية، فضلا عن الاستجابة للرسائل والطلبات التي ترد لهم من قبل ابناء الجالية العراقية.

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