2019/06/20 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف العلماء عن السبب الكامن وراء نظرات الكلاب “الحزينة” القادرة على استمالة مشاعر البشر واستعطافهم للحصول على الطعام أو الرعاية.

ووجد الباحثون من جامعة بورتسموث، أن

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