السجن المؤبد ل24 من قادة الانقلاب الفاشل في تركيا

2019/06/20 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة تركية، اليوم الخميس، سجن 24 شخصا مدى الحياة في إطار الإجراءات القضائية ضد المتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل على أردوغان في 2016.وذكرت وكالة الاناضول الحكومية، ان "الحكم الصادر شمل قائد سلاح الجو السابق، أكين أوزتورك، ومستشار أردوغان السابق، علي يازجي، فيما صدر 141 حكما بالسجن المؤبد في حق 17 آخرين بعد إدانتهم بـمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، وقتل 139 شخصا، ومحاولة اغتيال الرئيس".

ودارت مجريات المحاكمة في سجن سينجان بالقرب من العاصمة أنقرة، حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصا لاستيعاب الجلسات المتصلة بالانقلاب الفاشل.

وصدرت احكام في حق 13 اخرين غيابيا وحوكم في الإجمال 224 شخصا بينهم حوالي 20 جنرالا سابقا، ويوجد من بين هؤلاء 176 حوكموا وهم رهن الاحتجاز و35 طلقاء.

يذكر أن محاولة الانقلاب في ليلة 15 إلى 16 يوليو 2016 أدت إلى مقتل ما يقرب من 250 شخصا إضافة إلى آلاف الجرحى.



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