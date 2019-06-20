2019/06/20 | 20:54

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بالفيديو: لحظة استهداف الطائرة الأمريكية من قبل النيران الإيرانية

الخميس / 20 / حزيران - 2019

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