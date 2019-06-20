2019/06/20 | 20:54

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عاجل | اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة الرد الأميركي على تهديدات إيران بمشاركة وزير الدفاع بالوكالة ووزير الدفاع المرشح

عاجل | اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة الرد الأميركي على

تهديدات إيران بمشاركة وزير الدفاع بالوكالة ووزير الدفاع

المرشح

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