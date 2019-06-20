كمارك كردستان تصدر قراراً بشأن استيراد نوعين من السيارات وتحدت الموعد الأخير لدخولها

2019/06/20 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المديرية في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إنه "بحسب الكتاب المرقم 10975 الصادر عن المديرية هذا اليوم، فإن الأول من شهر تموز المقبل هو آخر موعد لدخول السيارات الأوروبية التي لا تمتلك أية أوليات".وأضافت المديرية، "وبحسب الكتاب أيضا اليوم الخميس هو آخر موعد لاستلام الوصل الكمركي، ولن يتم إجراء أية معاملة سابقة بعد هذا التاريخ"، مبينة أن "الكتاب يشير الى أن السيارات الأوروبية التي سبق أن تم تسجيلها وعادت بعد مغادرتها إقليم كردستان غير مشمولة بالقرار".

انتهى.ص.هـ.ح.

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