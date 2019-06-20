ترامب حول الرد الأمريكي على إسقاط الطائرة المسيرة: سوف تعرفون قريباً

2019/06/20 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ترامب في حديث للصحفيين، رداً على سؤال ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة إلى إيران: "ستعرفون قريبا".ووصف الرئيس الأمريكي إسقاط الطائرة بـ "تطور جديد"، وكرر ما كتبه في حسابه على "تويتر" في وقت سابق، قائلا إن "إيران ارتكبت خطأ كبيراً".وأشار إلى أنه لو تم إسقاط طائرة على متنها طيار لكان الأمر مختلفا تماماً.وأضاف ترامب أن الطائرة المسيرة الأمريكية كانت في أجواء دولية وأن هذا الأمر موثق لدى الولايات المتحدة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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