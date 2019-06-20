2019/06/20 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال مصدر مطلع إن إدارة الرئيس دونالد ترامب دعت قيادات الكونجرس إلى البيت الأبيض لإطلاعهم على تطورات الوضع مع إيران في وقت لاحق يوم الخميس في أعقاب إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة.وتابع المصدر قائلا إن الاجتماع الذي يضم كبار قادة الكونجرس الأربعة إضافة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة والمخابرات سيعقد في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيت الأبيض يدعو قيادات الكونغرس لإطلاعهم على الموقف مع إيران وكالة خطوة برس.

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