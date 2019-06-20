بلديات بغداد تفعل العمل بنظامي الصباحي والمسائي لتنظيف مناطق الأطراف

2019/06/20 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن مدير بلديات محافظة بغداد ياسر القريشي، الخميس، استنفار جهود جميع البلديات لإدارة ملف التنظيفات والعمل بنظام الشفتين للارتقاء بواقع الخدمات المقدم.وقال القريشي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “ستة عشر بلدية تابعة للأقضية والنواحي لمناطق أطراف العاصمة استنفرت جهودها ضمن حملة (خدمة بغداد شرف لنا) بمرحلتها الثانية، حيث شملت قطاعات مختلفة للنهوض […]

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