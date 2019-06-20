2019/06/20 | 21:07

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اليمن : الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة ويستهدف مرابض الطائرات في مطار جيزان

القوات المسلحة اليمنية: الطيران المسير ينفذ عمليات واسعه بعدة

هجمات استهدفت مرابظ الطائرات بلا طيار وأهداف عسكريه أخرى في مطار

جيزان بعدد من طائرات قاصف 2k .

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