2019/06/20 | 21:07

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الاسد يؤكد لمبعوث بوتين تمسكه بضرورة القضاء على فلول الإرهاب

الخميس

20

حزيران

2019 :

08:37 pm

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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص

للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ونائب وزير الخارجية الروسي

سيرغي فيرشينين والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في سورية ، وفي مقدمتها

القضاء على الإرهاب في المناطق التي ما زال يتواجد فيها حيث أكد

الأسد تمسكه بضرورة القضاء على فلول الإرهاب ، فيما اكد لافرنتييف دعم

بلاده المستمر للجهود التي تبذلها سوريا لاستعادة الأمن والاستقرار

على كامل أراضيها.

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