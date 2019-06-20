2019/06/20 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uwnlCHAs96A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الواقع الزراعي اقبال متزايد على شراء رقي العظيم في ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الواقع الزراعي اقبال متزايد على شراء رقي العظيم في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).