عاجل: بعد إسقاط طائرة أمريكية.. البيت الأبيض في حالة استنفار.. «ضربات ضد إيران خلال ساعات»

2019/06/20 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق عقب أسقاط #طائرة_مسيرة أمريكية في #المياه_الدولية بمضيق #هرمز، قال الرئيس الأميركي، #دونالد_ترامب، للصحافيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب #إيران، «ستعرفون قريباً» […]

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