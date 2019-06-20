التميمي يكشف عن صفقة فساد تهدد مدينة بعقوبة وتدعمها قوى متنفذة

2019/06/20 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الحكمة في محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الخميس، عن صفقة يشوبها الفساد تدعمها قوى متنفذة، تهدد قلب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "المستثمر لأجزاء من نادي الفروسية الرياضي في قلب مدينة بعقوبة، قام بالتجاوز على السدة الترابية التي تعد صمام أمان المدينة في مواجهة أي ارتفاع بمناسيب نهر ديالى".وأضاف التميمي أن "الاستثمار يحمل شبهات فساد كبيرة، وهو تحت التحقيق في مكتب مكافحة الفساد وهيأة النزاهة"، مؤكداً أن "استمرار المستثمر في تجاوزته يؤكد تلقيه دعماً من قبل قوى متنفذة".ودعا التميمي، قيادة عمليات ديالى والحكومة المحلية إلى "تحرك فوري وعاجل لإيقاف أي تجاوزات على السدة الترابية التي منعت غرق بعقوبة بإعتبارها خطاً أحمر، وفتح تحقيق لمعرفة الضرر البالغ الذي تعرضت له".انتهى

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