بالصور.. القبض على اكبر تاجر مخدرات في البصرة

2019/06/20 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات نيوز} القت قوة امنية، اليوم الخميس، على اكبر تاجر مخدرات في محافظة البصرة.

وذكر مصدر امني لمراسل {الفرات نيوز} انه" وفق معلومات استخبارية دقيقية تمكنت مفارز حرس الحدود من القاء القبض على اكبر تاجر مخدرات في محافظة البصرة".انتهىبواسطة: معتز الحبيب

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