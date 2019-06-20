ظريف: لا نسعى للحرب لكننا لن نتوانى في الدفاع عن أنفسنا

2019/06/20 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة تمارس "إرهاباً اقتصادياً"

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