الأمانة العامة لمجلس الوزراء: العراق وتركيا لديهما رغبة لتصفية ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية بين البلدين

2019/06/20 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء , رغبة العراق وتركيا بتصفية ما يتعلق من ملفات عالقة بشأن اتفاقية التجارة الحدودية (BTA) المبرمة سابقاً، وإنعاش التجارة بين البلدين .جاء ذلك بحسب بيان لامانة مجلس الوزراء , على لسان رئيس اللجنة، رياض فاضل محمد، المدير العام لدائرة التدقيق والرقابة في الأمانة العامة ، خلال اجتماع اللجنة الخاصة […]

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