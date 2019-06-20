2019/06/20 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي ريال مدريد، عن تعيين أسطورته الهجومية راؤول جونزاليس كمدير فني جديد لفريق الشباب (كاستيا).وسيقود راؤول فريق الشباب، بعد تصعيده من مرحلة الناشئين بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لناديه الإسباني منذ قليل بالموسم المقبل 2019/2020.ومثل المهاجم الأسطوري الميرينجي لمدة 16 موسم متتالي، ونجح خلالهم في الفوز بثلاث بطولات أوروبية، ولقبين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راؤول يعود الى النادي الملكي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راؤول يعود الى النادي الملكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).