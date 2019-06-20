العثور على جثة شاب شرقي بعقوبة

2019/06/20 | 21:21

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت رئيس مجلس ناحية المنصورية بمحافظة ديالى، اليوم الخميس، العثور على جثة شاب عليها آثار رصاص، شرقي المحافظة.

وقال رئيس مجلس المنصورية، راغب العنبكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة فلاح شاب عليها آثار أعيرة نارية في منطقة الصدر، وسط بساتين صدر الشوهاني، شرقي الناحية".

وأضاف العنبكي، أن "الأجهزة الأمنية بدأت عملية تمشيط وتعقب في محيط موقع الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

بغداد اليوم _ الأنبار

اعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 3 عناصر من تنظيم داعش وتدمير مضافات وعجلات تابعة له، خلال عملية "واسعة" في الصحراء الغربية للمحافظة.

وقال قائد العمليات قاسم مصلح في بيان، إ

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القاء القبض على مسؤول "ديوان الغنائم" بتنظيم داعش في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارزها في قيادة عمليات نينوى تمكنت، واثر معلوما

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، السيطرة على حقل للعبوات الناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رجال الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبناءً على م

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