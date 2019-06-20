مصرع طفل غرقا في رواندز اربيل وفقدان جثته

2019/06/20 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي طفل في السابعة من عمره، اليوم الخميس، حتفه غرقا في نهر باحدى قرى قضاء رواندز التابعة لمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مصدر امني ان الطفل غرق في نهر قرية كاولوكان في رواندز، لافتا الى ان الطفل هو الابن الوحيد لابويه.

واضاف ان الطفل توجه مع عائلته في رواندز الى قرية كاولوكان لتفقد اقرباء لهم ، لافتا الى انه سقط في نهر القرية ولقي حتفه غرقا.

وتابع ان فرق الدفاع المدني وطاقم سباحي الدفاع المدني في سوران تكثف جهودها للعثور على جثة الطفل الغريق، لافتا الى انه لم يتم لحد الان العثور عليه.

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