2019/06/20 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الخميس، معالجة عبوات ناسفة وقنابل ومقذوفات في محافظات عدة.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن قسم مكافحة متفجرات ديالى اكتشف وجود جسم غريب في المقدادية، وبعد الوصول والكشف تبين أنه عبوة ناسفة عبارة عن صفيحة معدنية تم معالجتها ورفعها دون اي حادث يذكر”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة المتفجرات تعلن معالجة عبوات وقنابل ومقذوفات في ديالى وصلاح الدين وكالة خطوة برس.

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