النائب فرات التميمي يكشف صفقة يشوبها الفساد تدعمها قوى متنفذة تهدد قلب مدينة ديالى

2019/06/20 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن كتلة الحكمة في محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الخميس، عن صفقة يشوبها الفساد تدعمها قوى متنفذة، تهدد قلب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "المستثمر لأجزاء من نادي الفروسية الرياضي في قلب مدينة بعقوبة، قام بالتجاوز على السدة الترابية التي تعد صمام أمان المدينة في مواجهة أي ارتفاع بمناسيب نهر ديال

وأضاف التميمي أن "الاستثمار يحمل شبهات فساد كبيرة، وهو تحت التحقيق في مكتب مكافحة الفساد وهيأة النزاهة"، مؤكداً أن "استمرار المستثمر في تجاوزته يؤكد تلقيه دعماً من قبل قوى متنفذة".

ودعا التميمي، قيادة عمليات ديالى والحكومة المحلية إلى "تحرك فوري وعاجل لإيقاف أي تجاوزات على السدة الترابية التي منعت غرق بعقوبة بإعتبارها خطاً أحمر، وفتح تحقيق لمعرفة الضرر البالغ الذي تعرضت له".

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