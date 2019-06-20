مهمة جديدة لراؤول في ريال مدريد

2019/06/20 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد، عن تعيين أسطورته الهجومية راؤول جونزاليس كمدير فني جديد لفريق الشباب (كاستيا).

وسيقود راؤول فريق الشباب، بعد تصعيده من مرحلة الناشئين بحسب

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