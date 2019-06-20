الاتصالات تؤكد حظر لعبة البوبجي قريبا

2019/06/20 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الاتصالات نعيم الربيعي، اليوم الخميس، للجنة الثقافة النيابية سيتم حظر لعبة بوبجي بناء على قرار البرلمان بهذا الشأن، حال وصول أمر من الحكومة بذلك.وقالت اللجنة النيابية في بيان صحفي، إنه " تم بحث عددا قضايا مع وزير الاتصالات نعيم الربيعي كان في مقدمتها سبل تشريع قوانين وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام والاتصالات والمعلوماتية، إضافة إلى مناقشة اسباب تأخير حجب الالعاب التي اقر حظرها مجلس النواب سابقا واسباب تأخير التنفيذ خصوصا لعبة البوبجي".

وأضافت رئيس لجنة الثقافة النيابية، أنها "ستعمل على استضافة وزير الاتصالات بالاتفاق مع لجنة الخدمات النيابية لبحث تشريع قانون الوزارة وهيأة الاعلام والاتصالات"، مؤكدة ان اللجنة ستفتح ابوابها للجميع للاستماع الى الافكار والمقترحات التي تساعد بإقرار قانون ناضج وملم للوزارة وايضا لهيأة الاعلام والاتصالات".

وأوضح وزير الاتصالات نعيم الربيعي، إن "مجلس النواب أرسل قرار حظر لعبة البوبجي الى الحكومة لكنه لم يصل للوزارة لحد الان، مؤكدا أن وزارته ستتخذ الإجراءات القانونية كافة وتغلق تلك الألعاب التي تحرض على العنف حال ورود الكتاب من الحكومة".



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