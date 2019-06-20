بالصور: القبض على أكبر تاجر مخدرات في البصرة

2019/06/20 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

البصرة

أكد مصدر أمني، يوم الخميس، القبض على أكبر تاجر مخدرات في

محافظة البصرة، جنوب العراق.

وبحسب المصدر، فإنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز حرس

الحدود من القاء القبض على اكبر تاجر مخدرات في محافظة البصرة".

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