المنتخب بألوان العلم المصري في افتتاح الأمم الأفريقية

2019/06/20 | 21:28

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يرتدي المنتخب الوطني في مباراته غدا أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية زيه التقليدي بألوان العلم المصري ، حيث يرتدي لاعبو مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء ، فيما يرتدي حارس المرمى طاقما بنفسجيا ، ويرتدي المنتخب الزيمباوبوي طاقما أصفر وحارس مرماه طاقما أزرق.جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم وتم خلاله التشديد على الإلتزام بمواعيد حضور الفريقين لستاد القاهرة الذي ستقام عليه المباراة في العاشرة مساء .

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