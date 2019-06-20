عبد المهدي وبارزاني يبحثان تشكيل لجنة مشتركة لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل

2019/06/20 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مع رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الخميس، تشكيل لجنة مشتركة لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وتطبيق الدستور.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته /المعلومة/، ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل في القصر الحكومي ببغداد، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، حيث هنأ رئيس مجلس الوزراء رئيس […]

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