2019/06/20 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الشيخ خميس الخنجر ان اليوم العالمي للاجئين يثبت أن العالم غارق في بحر الكراهية وتكريس النزاعات من أجل نشر الحروب على حساب العدالة الإنسانية التي مرضت كثيرا، وإذ نستذكر المناسبة، فإننا أمام مسؤولية كبيرة في إعادة اللاجئين والنازحين العراقيين لمنازلهم، وإعادة حقوقهم وكرامتهم وإستدامة الاستقرار المجتمعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ خميس الخنجر:إننا أمام مسؤولية كبيرة في إعادة اللاجئين والنازحين العراقيين لمنازلهم) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ خميس الخنجر:إننا أمام مسؤولية كبيرة في إعادة اللاجئين والنازحين العراقيين لمنازلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).