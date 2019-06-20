وزير الزراعة : وضعنا خططا استراتيجية مهمة لتطوير القطاع الزراعي وسنرفد المحافظات بعدد كبير من الشتلات لمكافحة التصحر

2019/06/20 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الزراعة صالح الحسني ان الوزارة وضعت خططا استراتيجية مهمة للنهوض بالقطاع الزراعي اثمرت عن زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة بالحنطة والشعير ومنع / 16/ مادة زراعية لوفرتها في الاسواق المحلية.ولفت الوزير بحسب بيان لوزارة الزراعة , الى ان الوزارة سترفد المحافظات بعدد كبير من الشتلات المقاومة للظروف الجوية ولتعمل كمصدات رياح تصل الى/ […]

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