بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني “المقبل” ومواقفه حول العراق : جرد حساب بالتواريخ و الصور

2019/06/20 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – تحقيق : تنشر منصة ” يس عراق ” مجموعة من ابرز التصريحات التي اطلقها المرشح الابرز لرئاسة الوزراء البريطانية بوريس جونسون حول العراق تحديدا . بوريس صحفي بيرطاني تنقل بين المراسلة وكتابة المقالات و شغل منصب عمدة لندن ثم وزارة الخارجية البريطانية وتناول العراق وسافر اليه خلال العقد الماضي .ومن ابرز المحطات […]

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