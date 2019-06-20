عبد المهدي يوجه بالتحقيق والوصول الى مطلقي القذائف على “البصرة ونينوى”

2019/06/20 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الخميس، بالتحقيق والوصول الى الجهات التي تقف خلف مطلقي القذائف على البصرة ونينوى.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، وبحث المجلس جهود القوات […]

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