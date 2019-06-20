شاهد..التظاهرات تعود الى البصرة ومطالبات بضرورة محاكمة الفاسدين

2019/06/20 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من اهالي مدينة البصرة جنوبي العراق للمطالبة بتنفيذ الاصلاحات الحكومية وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل،ودعا المتظاهرون الحكومة العراقية ا...

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