2019/06/20 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC حدد مجلس النواب، اليوم الخميس، موعد التصويت على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة في جلسته يوم السبت المقبل.وبحسب جدول اعمال جلسة يوم السبت الذي تلقى “المركز الخبري الوطنيNNC” نسخة منه إن “جلسة السبت المقبل 22 حزيران، تتضمن استكمال التصويت على الكابينة الوزارية، والدرجات الخاصة”.وتضمن ايضا انهاء ملف ادارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



البرلمان يدرج التصويت على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة في جلسة السبت المركز الخبري الوطني.

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